13:08, 27 мая 2026

США решили существенно сократить военный контингент в Европе

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Соединенные Штаты значительно сокращают численность военного контингента, предназначенного для развертывания в Европе в рамках обязательств перед НАТО. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По данным издания, американские войска перебрасываются в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Речь идет об уменьшении военного потенциала на треть или даже наполовину в зависимости от рода войск.

Сокращение затронет обязательства США по предоставлению стратегических бомбардировщиков, сил дальнего поражения кораблей и самолетов-заправщиков в первые 10, 30 и 180 дней потенциального конфликта. Решение принято в рамках пересмотра глобальных приоритетов американского оборонного ведомства.

Ранее верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты не собираются выводить своих военных с континента в ближайшее время. По словам Гринкевича, переброска американских сил все же произойдет, но только после того, как европейские союзники нарастят собственный военный потенциал. Генерал уточнил, что этот процесс займет несколько лет. Его заявление прозвучало на фоне решений Дональда Трампа о выводе 5 тысяч военных из Германии и отмены переброски 4 тысяч в Польшу.

