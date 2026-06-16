Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:11, 16 июня 2026Экономика

Идею запретить наличные при покупке жилья оценили

«Гранель»: Только 6 % россиян считают наличный расчет при покупке жилья безопасным
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян не считают наличный расчет при покупке жилья безопасным, однако полный запрет такого способа оплаты поддерживают немногие. Об этом говорится в исследовании ГК «Гранель», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Наличные сочли достаточно надежными только шесть процентов участников опроса. Большая часть респондентов предпочитает покупку жилья в рассрочку от застройщика (23 процента) или с помощью ипотеки (17 процентов). При этом только 18 процентов считают, что полный запрет наличных — хорошая идея, а столько же скорее согласны с мерой, однако считают, что в некоторых случаях нужно делать исключения.

Еще 23 процента заявили, что вместо полного запрета наличного расчета следует усилить контроль за такими сделками. 30 процентов убеждены, что наличные должны оставаться законным способом оплаты. «Мало кто готов платить ими сам, но право такого выбора хочет сохранить за собой», — отмечается в материале.

Эксперты подчеркнули, что покупатели, предпочитающие наличные, объясняют свой выбор не только безопасностью, но и желанием сохранить психологический контроль над сделкой.

Ранее россияне назвали приемлемую стоимость квартиры. Большинство покупателей хотят уложиться в восемь миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны прокомментировало выстрелы российского фрегата в Ла-Манше

    Раскрыто число изучающих китайский язык российских школьников

    В регионе России у трехлетнего мальчика остановилось сердце после укола в больнице

    Российские врачи вырезали кисту весом в килограмм у двухмесячной девочки

    76-летняя Вера Вонг вышла в свет в оголяющем тело наряде

    Стала известна причина смерти звезды «О чем говорят мужчины»

    Найдено способное замедлить старение организма вещество

    В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики

    Названы спасающие от деменции правила жизни

    Пытавшийся прикурить сигарету на мемориальном комплексе россиянин попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok