Идею запретить наличные при покупке жилья оценили

«Гранель»: Только 6 % россиян считают наличный расчет при покупке жилья безопасным

Большинство россиян не считают наличный расчет при покупке жилья безопасным, однако полный запрет такого способа оплаты поддерживают немногие. Об этом говорится в исследовании ГК «Гранель», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Наличные сочли достаточно надежными только шесть процентов участников опроса. Большая часть респондентов предпочитает покупку жилья в рассрочку от застройщика (23 процента) или с помощью ипотеки (17 процентов). При этом только 18 процентов считают, что полный запрет наличных — хорошая идея, а столько же скорее согласны с мерой, однако считают, что в некоторых случаях нужно делать исключения.

Еще 23 процента заявили, что вместо полного запрета наличного расчета следует усилить контроль за такими сделками. 30 процентов убеждены, что наличные должны оставаться законным способом оплаты. «Мало кто готов платить ими сам, но право такого выбора хочет сохранить за собой», — отмечается в материале.

Эксперты подчеркнули, что покупатели, предпочитающие наличные, объясняют свой выбор не только безопасностью, но и желанием сохранить психологический контроль над сделкой.

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