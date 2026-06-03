Названа приемлемая для россиян цена на квартиру

Девелопер Маслюкова: Большинство россиян рассчитывают потратить на жилье до 8 млн рублей

Большинство россиян при покупке квартиры хотят уложиться в 8 миллионов рублей. Такие данные в беседе с «Газетой.Ru» огласила директор департамента продаж ГК «Гранель» Лариса Маслюкова.

По статистике компании, в коридор от 5 до 8 миллионов рублей хотят уместиться 20 процентов граждан, до 5 миллионов рублей сужен бюджет у 16 процентов респондентов. Сумму от 8 до 12 миллионов рублей посчитали посильной 17 процентов опрошенных, а на сумму от 12 до 18 миллионов рублей рассчитывают 27 процентов россиян. Приемлемым диапазоном для 16 процентов участников исследования стал бюджет от 18 до 25 миллионов, и только для 4 процентов россиян эта сумма может достигать 25-30 миллионов.

Различаются ожидания в том числе и в зависимости от пола. 40 процентов мужчин готовы вложить в покупку недвижимости от 12 до 30 миллионов рублей, среди женщин на такую сумму решились бы только 28 процентов. Однако насчет суммы в пределах 5 миллионов рублей оба пола оказались солидарны — за такой бюджет проголосовали 16 процентов мужчин и 15 процентов женщин.

В среднем по стране бюджет покупки жилья составляет около 11,7 миллиона рублей. Если в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель достигает 10,6 миллиона рублей, то в остальных регионах России он не превышает 4,9 миллиона. От 5 до 12 миллионов рублей готовы потратить жители городов-миллионников, в том числе Челябинска, Омска и Волгограда. Молодежь в большинстве своем (28 процентов) проголосовали за сумму до 5 миллионов рублей, больше 12 миллионов рублей на такую покупку могут потратить лишь 15 процентов молодых россиян. Среди возрастной категории старше 46 лет почти треть информантов могут осилить покупку в пределах 12-18 миллионов рублей.

Самым популярным форматом жилья на первичном рынке являются студии и «однушки». В некоторых проектах доля таких лотов достигает 60-70 процентов. В этом вопросе застройщики ориентируются на нужды населения — более просторные квартиры может позволить себе малая часть россиян, в основном это покупатели бизнес- и премиум-сегмента.