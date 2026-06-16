Миллионы за съемку порно, попытка побега на Бали и домашний арест. Как развивается дело Дианы Шурыгиной

Диану Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порнографии

Скандально известную героиню программы «Пусть говорят» Диану Шурыгину отправили под домашний арест. В отношении девушки возбуждено уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии, в ее квартире провели обыск.

Назначенное судом наказание продлится до 19 июля. Дело Шурыгиной проходит по пункту «а» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Причиной для возбуждения дела могли стать ролики девушки интимного характера, которые та выкладывала в закрытых Telegram-каналах в прошлом году.

Фото: @diana_s_life2

В России оценили возможную невиновность Шурыгиной

Окончательный приговор, вынесенный блогерше Диане Шурыгиной, может оказаться оправдательным. Так, о невиновности девушки порассуждал практикующий юрист Евгений Тихонов.

Он заметил, что назначенное россиянке наказание может не соответствовать верхней границе санкции статьи. Окончательное решение по делу девушки будет принято лишь после изучения остальных материалов дела.

«Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не является свидетельством виновности. Окончательное решение о мере ответственности будет принято судом на основе совокупности доказательств, смягчающих и отягчающих обстоятельств», — сделал акцент юрист.

Блогерша зарабатывала на откровенном контенте миллионы

Предприниматель и бывший парень Шурыгиной Святослав Гусев рассказал, что девушка зарабатывала миллионы на съемках видео для взрослых.

По его словам, блогерша некоторое время работала с украинским агентством, снимая для него откровенный контент. И хотя на этом девушка начала зарабатывать от двух до пяти миллионов рублей в месяц, Гусев подчеркнул, что новая компания знакомых плохо влияла на Шурыгину.

В конце прошлого года она перестала с ними работать, осталась без денег и жила просто у кого-то в комнате, на виллах у подруг Святослав Гусев предприниматель

Экс-бойфренд назвал домашний арест блогерши «черной полосой» в ее жизни, добавив, что девушка оказалась в такой ситуации из-за собственной глупости.

Фото: @diana_s_life2

Перед арестом Шурыгина пыталась сбежать на Бали

Перед задержанием девушка пыталась сбежать из России на Бали. Ранее украинское агентство, с которым она работала, снимало для нее там виллу.

Блогерша рассчитывала, что успеет уехать в Индонезию, чтобы скрыться от уголовного преследования, но ее арестовали всего за несколько дней до вылета. До этого Шурыгина с начала года проживала в жилом комплексе «Пресня Сити» в Москве.

При этом отец знаменитости до сих пор не знает об уголовном деле в ее отношении. В данный момент он служит в зоне специальной военной операции (СВО).