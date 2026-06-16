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18:39, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Стало известно о службе отца Шурыгиной в зоне СВО

Shot: Отец звезды «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной служит в зоне СВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: vk.com / Globallookpress.com

Отец звезды «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной, которую суд отправил под домашний арест из-за уголовного дела об изготовлении и распространении порнографии, служит в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно Shot.

Издание рассказало, что отец скандально известной участницы ток-шоу не знает об уголовном преследовании дочери, так как служит в зоне СВО. Сама же Шурыгина редко с ним связывается, отмечается в материале.

Кроме того, Shot выяснило, что Шурыгина пыталась уехать из России на Бали перед задержанием. Ее арестовали за несколько дней до вылета.

Ранее бывший возлюбленный Шурыгиной Святослав Гусев рассказал, что она получает миллионы рублей за съемки порнографических материалов. Арест бывшей девушки он назвал черной полосой в ее жизни.

Во вторник, 16 июня, стало известно, что в отношении Шурыгиной возбудили дело о незаконном изготовлении и обороте порнографического контента. В квартире участницы ток-шоу прошел обыск. Саму же Шурыгину отправили под домашний арест.

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