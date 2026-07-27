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18:05, 27 июля 2026 (обновлено: 18:09, 27 июля 2026)Моя страна

Призыв послать ябетника и идти к князю нашли в новгородских берестяных грамотах

9 берестяных грамот нашли в 2026 году на Троицком раскопе в Великом Новгороде
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Девять берестяных грамот на данный момент найдены в полевом сезоне 2026 года на Троицком раскопе в Великом Новгороде, рассказали в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Московский университет проводит Новгородскую археологическую экспедицию вместе с Новгородским музеем-заповедником. Сейчас на раскопе ведутся работы в слоях XII века на территории двух средневековых усадеб.

Найденные в этом году грамоты в основном представлены обрывками, но есть и два целых документа. Автор одного из них, Немир, настойчиво требует от адресата Павла послать ябетника (судебного исполнителя) на некоего Гозу. Автором другого целого письма была жена Лобка (перевод: «от Лобшиной жены»), которая обращается к Перенегу с просьбой отдать печку ее брату, а самого Перенега приглашает к себе, при этом указывает, что у нее есть около пяти гривен.

В остальных грамотах речь идет о записи долгов или сборе налогов и о семейных делах. Еще один небольшой обрывок содержит указание «и к князю иди». В другом автор сообщает о возникших проблемах при осмотре земли и покупке сел, за которые он заплатил 100 гривен.

Кроме грамот, в этом году на раскопе найдены более 2500 предметов из всех известных в Средневековье материалов: железа, цветных металлов, камня, глины, стекла, кости, дерева, бересты, кожи, текстиля и других. Среди них три княжеские печати, около 300 свинцовых товарных пломб, с помощью которых могли скрепляться шкурки пушных зверей (белок, куниц, соболей), выполнявших функцию «меховых» денег. Также обнаружены боевой топор, наконечники стрел, стремена и шпоры, фрагменты кольчуги.

Ранее в берестяных грамотах путешественников Руси нашли хитрый план купца и грабеж на дороге. Но чаще всего берестяная дорожная переписка фиксирует перемещения по хозяйственным и деловым нуждам.

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