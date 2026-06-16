Раскрыты многомиллионные заработки Шурыгиной за съемки в порно

Бывший парень Дианы Шурыгиной Гусев назвал ее арест черной полосой в жизни

Предприниматель и бывший парень звезды шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной Святослав Гусев заявил, что она зарабатывала миллионы рублей на съемках откровенного контента. Об этом пишет Super в Telegram.

По данным Гусева, Шурыгина зарабатывала за съемки порнографических материалов для закрытых Telegram-каналов около двух миллионов рублей в месяц в среднем и порядка пяти миллионов рублей на пике своей карьеры.

«В конце прошлого года она перестала с ними работать, осталась без денег и жила просто у кого-то в комнате, на виллах у подруг», — добавил предприниматель. Он также назвал арест и уголовное дело Шурыгиной черной полосой в ее жизни, в которую, по мнению Гусева, она попала из-за глупости.

Ранее Гусев сообщил, что Шурыгина сотрудничала с украинским агентством, когда снималась в порно. Он добавил, что готов забрать заявление в полицию, которое подал после того, как заподозрил звезду ток-шоу в краже.

О том, что в отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном группой лиц, стало известно во вторник, 16 июня. У нее в квартире прошел обыск. Суд отправил героиню ток-шоу под домашний арест.