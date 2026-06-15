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23:35, 15 июня 2026Интернет и СМИ

В квартире Шурыгиной прошел обыск

Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографии, заведено уголовное дело
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: vk.com / Global Look Press

В квартире Дианы Шурыгиной недавно прошел обыск, ее обвиняют в распространении порнографии. Уголовное дело могли завести из-за интимных видео, которые год назад опубликовали в закрытых Telegram-каналах, за это блогерше может грозить до шести лет, такие данные приводит Telegram-канал Mash.

Бывшему парню Шурыгиной, криптоинвестору Святославу Гусеву, 12 июня пришло сообщение от подруги Дианы с вопросом, в какой именно тюрьме сидит девушка. Гусев полагает, что причиной разбирательств могли стать именно те видеоролики интимного характера.

По данным Mash, Диана Шурыгина и ее мать не вышли на связь при попытке журналистов до них дозвониться.

Ранее на Шурыгину, ставшую известной благодаря участию в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, подали заявление в полицию за кражу. Сумма ущерба оценивается в 2,8 миллиона рублей.

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