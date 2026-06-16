Криминального авторитета Паштета решили избавить от нелегального имущества

В Ивановской области банду Паштета хотят признать экстремистским сообществом

В Ивановской области банду Паштета хотят признать экстремистским сообществом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, прокуратура хочет признать группировку местного «положенца» Павла Шевененова по кличке Паштет экстремистским сообществом.

По данным следствия, банда несколько лет держала в страхе жителей Гаврилова Посада и окрестностей. Группировка занималась торговлей наркотиками, выбивала деньги у бизнесменов и местных жителей, а также пополняла общак и продвигала воровские понятия.

В список на конфискацию входят квартиры, комнаты, земельные участки, автосервис и различные автомобили.

Ранее сообщалось, что вор в законе съехал из дома на набережной Санкт-Петербурга.