Вор в законе съехал из дома на набережной Петербурга

Ъ: В Петербурге полиция задержала вора в законе Алиева, разыскиваемого за убийство двоих

В Петербурге полиция отыскала находящегося в розыске 54-летнего вора в законе Юсифа Алиева за две расправы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ГУ МВД России по городу.

Криминального авторитета задержали утром 9 июня в доме на набережной Макарова. Его увезли к следователю. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, по которому предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Алиев уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В марте 2009 года его с тремя ворами в законе задержали в Москве на сходке в ресторане по подозрению в вымогательствах и похищениях людей. Вместе с ним тогда увезли лидеров азербайджанских преступных групп Алибалу Гамидова и Мамеда Хусейнова, а также уроженца Грузии Теймураза Фарояна. Вскоре после задержания правоохранительные органы отпустили Алиева и он скрылся. Его объявили в международный розыск по нескольким статьям УК РФ.

Ранее сообщалось, что Оренбургский областной суд приговорил 40-летнего Заура Шипилова, известного в криминальном мире как Заур Нахичеванский, к девяти годам заключения.