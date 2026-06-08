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16:51, 8 июня 2026Силовые структуры

Влиятельного вора в законе Заура Нахичеванского посадили в России на 9 лет

В Оренбуржье суд приговорил вора в законе Заура Нахичеванского к 9 годам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Оренбургский областной суд приговорил 40-летнего Заура Шипилова, известного в криминальном мире как Заур Нахичеванский, к девяти годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что Шипилов занимал высшее положение в преступной иерархии с апреля 2019 года по июль 2025-го, его влияние распространялось на территории Оренбуржья. Он лично участвовал во встречах криминальных лидеров, разрешал споры, пропагандировал принятые в преступной среде правила, а также контролировал их соблюдение.

Фигуранта признали виновным в преступлении по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф миллион рублей.

О задержании Шипилова стало известно в июле 2025 года. Сообщалось, что он был коронован в 2013 году в Турции и впоследствии стал лидером азербайджанских криминальных кланов в России.

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