Самолет с 187 пассажирами сел в другом городе из-за странного запаха на борту

Пассажиры Delta Air Lines пожаловались на запах на борту и развернули самолет в США

Пассажиры самолета авиакомпании Delta Air Lines пожаловались на странный запах на борту и развернули борт в небе над США. Об этом пишет издание Daily Star.

Инцидент произошел 11 июня на рейсе из Орландо в Детройт. В итоге самолет с 187 пассажирами сел в другом городе — Шарлотт. «Нет ничего важнее, чем безопасность наших клиентов. Мы приносим извинения за этот опыт и задержки», — говорится в заявлении Delta.

Уточняется, что по приземлении пассажиров разместили в отеле, а самолет отправили на проверку. Причина странного запаха до сих пор неизвестна.

Ранее пассажиры пострадали от неприятного запаха на борту самолета. Троих из них госпитализировали.