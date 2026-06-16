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20:07, 16 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об авиакатастрофе на Западной Украине

На Западной Украине разбился самолет МиГ-29
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Новини.LIVE»

В Хмельницкой области на Западной Украине произошла авиакатастрофа, мог разбиться украинский истребитель МиГ-29. Об этом в Telegram сообщил телеканал «Новости.Live» со ссылкой на местные паблики.

«На Хмельнитчине произошла авиакатастрофа: на поле упал самолет. (...) В Сети публикуют видео с предполагаемого места инцидента и сообщают, что мог разбиться истребитель МиГ-29», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальных сообщений о происшествии пока не было. При этом, как сообщало издание «Страна.ua», ранее областная военная администрация предупреждала о запланированных военных учениях.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Сумской области массово пропадают без вести военнослужащие Воздушных сил, в том числе техники, обслуживающие военные самолеты. По заявлениям силовиков, техников отправляют в штурмовики ВСУ.

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