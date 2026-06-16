Москвичам посоветовали не баловать уток

Москвичам посоветовали не кормить водоплавающих летом

Подкормка водоплавающих летом может их избаловать, сообщили в Telegram-канале Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Может показаться, что подкормка помогает им, однако в теплое время года утки сами находят достаточно пищи в водоемах: водные растения, насекомых, моллюсков и мелкую рыбу.

Регулярная подкормка постепенно меняет поведение водоплавающих: они привыкают получать еду от человека и начинают меньше полагаться на свои природные навыки, объяснили специалисты. Лучшая помощь пернатым обитателям водоемов — не вмешиваться в их естественный образ жизни, добавили они.

Ранее дачникам посоветовали заводить уток в качестве альтернативы курам. По словам главы фермерского хозяйства «Колодкинское подворье» в Рузском районе Подмосковья Сергея Ротанова, утки всеядны, а также выносливы и обладают хорошим здоровьем. Кроме того, некоторые виды могут нести яйца круглый год.