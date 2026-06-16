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20:12, 16 июня 2026Ценности

Мать Гарика Харламова снялась в бикини на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @khar_nat

Мать российского юмориста Гарика Харламова Наталья снялась в купальнике. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летняя женщина отправилась на отдых в Сочи. На размещенном кадре она предстала, сидя в шезлонге на пляже. Родительница артиста позировала в черном топе от бикини, оформленном пайетками и глубоким декольте. Она дополнила образ солнцезащитными очками и золотистой цепочкой на шее и держала в руках мороженое.

Наталья развелась с отцом юмориста Юрием Харламовым, когда сыну было девять лет. Ее вторым супругом стал бизнесмен Гоча Малания, в браке с которым женщина родила дочерей-близнецов Алину и Екатерину.

В апреле актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце показала внешность матери Нонны Муцениеце на фото.

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