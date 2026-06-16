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Путешествия
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20:03, 16 июня 2026Путешествия

Двое мужчин домогались туристов и предлагали им деньги за секс в Европе

CB: Два туриста пожаловались на домогательства во время отдыха на Майорке
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: neme_jimenez / Shutterstock / Fotodom

Два туриста подверглись домогательствам во время отдыха в баре на набережной в Европе. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Инцидент произошел 9 июня на побережье Пасео Маритимо в городе Пальма, расположенном на острове Майорка, Испания. Около 4:00 двое молодых мужчин-путешественников обратились в полицию и пожаловались на посетителей бара, которые домогались их.

Молодые люди рассказали, что незнакомцы предлагали им деньги — 800 евро (67,3 тысячи рублей), чтобы они все вместе поехали в ближайший отель и занялись сексом. Туристы отказались, но мужчины продолжали настаивать и трогать их за ягодицы и половые органы. Один из потерпевших рассказал офицерам, что в туалете злоумышленник схватил его за шею и заставил наклониться к гениталиям. Юноша вырвался и присоединился к своему другу — вместе они вызвали полицию.

По приезде офицеры задержали подозреваемых и опросили свидетелей. Одна женщина рассказала, что преследователи ей также делали замечания сексуального характера, их доставили в полицейский участок.

Ранее пятеро мужчин домогались туристки на улице в Азии. Местные жители напали на 23-летнюю девушку, когда она гуляла по району Побласион, и пытались заставить ее пойти с ними.

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