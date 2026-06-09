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20:54, 9 июня 2026Путешествия

Пятеро мужчин домогались туристки на улице в Азии

Пятерых мужчин арестовали на Филиппинах за домогательства в отношении туристки
Алина Черненко

Фото: cheapbooks / Shutterstock / Fotodom

Пятерых мужчин арестовали в Азии за домогательства в отношении туристки из Колумбии на улице. Об этом пишет портал Daily Tribune.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в городе Макати на Филиппинах. Местные жители напали на 23-летнюю девушку, когда она гуляла по району Побласион, и попытались заставить ее пойти с ними. Колумбийка отказалась, и злоумышленники совершили в отношении нее действия сексуального характера против ее воли.

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Туристка немедленно обратилась за помощью к патрулирующим район полицейским, и всех пятерых подозреваемых задержали. Дело передали в отдел по защите женщин и детей прокуратуры города Макати для проведения следствия.

Правоохранители окажут девушке юридическую поддержку и организуют защиту на протяжении всего судебного процесса. Местные власти призвали туристов, столкнувшихся с подобными инцидентами, немедленно сообщать о них в ближайший полицейский участок.

Ранее профессионального футболиста обвинили в домогательствах в отношении несовершеннолетней туристки на курорте Турции. Когда спортсмен узнал о возрасте 14-летней девочки, он назвал ее горячей и предложил обняться.

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