Футболист домогался 14-летней туристки в пятизвездочном отеле Турции

DM: Футболиста обвинили в домогательствах к 14-летней туристке в отеле Турции

Профессионального футболиста международного уровня обвинили в домогательствах к несовершеннолетней туристке на курорте Турции. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 24 мая семья путешественников из Великобритании отдыхала в пятизвездочном отеле, куда также заселилась футбольная команда, готовящаяся к международным соревнованиям. В день инцидента 14-летняя девочка и ее 10-летняя сестра остались ненадолго одни у бассейна. В это время к ним подошел спортсмен.

Британка сфотографировалась со знаменитостью, затем футболист взял ее телефон и записал свой контакт в социальных сетях. Когда мужчина узнал возраст отдыхающей, он назвал ее «горячей» и предложил обняться. Девочка отказала игроку, после чего он пригласил ее пройти за живую изгородь, где «их никто не увидит».

Растерявшись, туристка соврала, что вскоре придет ее отец. После этого футболист ушел. «Когда зазвонил телефон моей партнерши, мы покупали мороженое. Звонила моя дочь, которая рыдала навзрыд. Она попросила нас поскорее приехать в бассейн», — рассказал изданию отец девочки.

Узнав о случившемся, он пожаловался сотрудникам гостиницы. Тренер и персонал футбольной команды встретились с ним и принесли свои извинения. Однако мужчина потребовал выселить предполагаемого злоумышленника, который, как выяснилось позже, также знакомился с другой 15-летней постоялицей — она отказалась подавать жалобу.

В итоге администрация отеля посоветовала гостям обратиться в полицию. Футболист отрицал обвинения и остался отдыхать в гостиничном заведении. После возвращения домой отец несовершеннолетней связался с турецкими властями. «Мне показалось, что отель отдавал им приоритет. Создавалось впечатление, что им все сходило с рук», — пожаловался британец.

Информацию о том, начато ли расследование, а также название футбольного клуба издание не предоставило.

Ранее 33-летний мужчина домогался девочки-подростка на пляже в Европе. Это произошло в бухте Кинг-Эдвардс в Великобритании.