13:02, 27 мая 2026

Назван любимый курорт россиян для отдыха с детьми

Российские семьи дольше всего отдыхают в Крыму
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские туристы предпочитают для отдыха с детьми курорты одного региона страны — их любимым направлением назван Краснодарский край, на который в 2026 году пришлось почти 40 процентов от всех семейных бронирований. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, самыми востребованными регионами для семейного отдыха летом также стали Санкт-Петербург, Калининградская область, Республика Крым и Московская область. Дольше всего россияне отдыхают в Крыму — в среднем восемь дней против шести в Краснодаре.

Эксперты выявили и те регионы, интерес к которым среди семей изменился радикальнее всего. Рекордсменом по темпам роста стала Липецкая область: доля бронирований здесь выросла на 247 процентов — почти в 3,5 раза. Заметный всплеск интереса наблюдается к северным и поволжским направлениям: на втором месте топа оказалась Архангельская область — рост спроса здесь увеличился на 170 процентов, а в Саратовской области — на 157 процентов. Удмуртия показала рост интереса на 130 процентов, а Кировская область — на 93 процента.

При этом стоимость размещения в гостиницах при семейном резервировании в этом году незначительно выросла и в среднем составила 11,8 тысячи рублей. В 2025 году средняя стоимость ночи была 11,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, в какой регион страны россияне массово устремятся на летний отдых. Аналитики выяснили, что путешественники стали искать новые точки притяжения.

