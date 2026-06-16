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Силовые структуры
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17:37, 16 июня 2026Силовые структуры

Бывшего судью выселили с вещами из двухэтажного особняка в российском регионе

Суд обязал экс-судью Трахова освободить дом в Адыгее и взыскал ₽312 742 за пользование им
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Волжский городской суд Волгоградской области обязал сына бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея в отставке Аслана Трахова Рустема освободить двухэтажный жилой дом и выплатить задолженность за использование ранее конфискованных объектов недвижимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В суд обратилось Росимущество, установившее, что экс-председатель районного суда Краснодара Рустем Трахов не выселился из особняка площадью 190,3 квадратного метра, расположенного на земельном участке площадью 1017 квадратных метров в Майкопском районе Республики Адыгея. Это имущество было изъято Волжским судом 16 сентября 2025 года в пользу государства по антикоррупционному иску.

Трахова обязали забрать свои личные вещи и передать ключи сотрудникам ведомства, чтобы принять имущество в федеральную собственность. Он также обязан выплатить 312 742 рубля за пользование конфискованным имуществом.

Ранее сообщалось, что у Рустема Трахова прокуратура обнаружила нелегальные активы на 19 миллиардов рублей.

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