Бывший председатель российского суда обеднел на 13 миллиардов рублей

Красногорский городской суд Московской области изъял имущество рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Решение принято по антикоррупционному иску Генпрокуратуры России. Активы экс-судьи, приобретенные на неподтвержденные средства, обращены в доход государства. Среди них сельскохозяйственная компания «СХП "Дмитриевское"» с капитализацией в три миллиарда рублей, предприятие общественного питания «Бар "Рубин"».
Чернов обеднел на 87 объектов недвижимости стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, в числе которых 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисов и 12 квартир, а также 13 машино-мест.
Издание отмечает, что инициатором беспрецедентного для российского правосудия иска был лично генпрокурор Игорь Краснов.
Еще один иск против экс-судьи подан в Первомайский районный суд Краснодара, в нем Генпрокуратура также требует конфискации имущества.