19:30, 19 августа 2025Силовые структуры

Бывший председатель российского суда обеднел на 13 миллиардов рублей

Суд изъял имущество на 13 млрд руб. у главы Краснодарского краевого суда Чернова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Красногорский городской суд Московской области изъял имущество рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято по антикоррупционному иску Генпрокуратуры России. Активы экс-судьи, приобретенные на неподтвержденные средства, обращены в доход государства. Среди них сельскохозяйственная компания «СХП "Дмитриевское"» с капитализацией в три миллиарда рублей, предприятие общественного питания «Бар "Рубин"».

Чернов обеднел на 87 объектов недвижимости стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, в числе которых 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисов и 12 квартир, а также 13 машино-мест.

Издание отмечает, что инициатором беспрецедентного для российского правосудия иска был лично генпрокурор Игорь Краснов.

Еще один иск против экс-судьи подан в Первомайский районный суд Краснодара, в нем Генпрокуратура также требует конфискации имущества.

