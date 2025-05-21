У бывшего председателя российского суда нашли имущество на семь миллиардов рублей

Первомайский районный суд Краснодара получил новый иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу ГАС «Правосудие».
Заместитель генпрокурора России по итогам проверки, проведенной на основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», просит суд конфисковать активы экс-судьи, оформленные на номинальных собственников.
В настоящее время Красногорский городской суд Московской области рассматривает иск прокуратуры об изъятии имущества Чернова и его семьи общей стоимостью семь миллиардов рублей. В частности, речь идет сельхозпредприятии «Дмитриевское» в Кавказском районе Краснодарского края площадью 15 тысяч гектаров, жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Краснодаре, Сочи и Геленджике.
В марте Адлерский суд Сочи по инициативе прокуратуры взыскал с Чернова компенсацию бюджету в размере 50 миллионов рублей за использование городской инфраструктуры при самовольном строительстве.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск об изъятии принадлежавшего экс-главе Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрею Фролову имущества на сумму более 480 миллионов рублей.