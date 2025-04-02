Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества экс-главы управления Росприродназора

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления Росприроднадзора Фролова

Генпрокуратура (ГП) России подала иск об изъятии принадлежавшего экс-главе Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрею Фролову имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По данным агентства, в Генпрокуратуре отметили, что речь идет о незаконно приобретенном имуществе Фролова и его доходов. Все вместе составляет сумму более 480 миллионов рублей. В результате проверки установлено, что он скрывал недвижимость, принадлежащую ему и его жене. Выяснилось, что экс-глава управления был владельцем 50 объектов недвижимости, расположенных в Новосибирской области, Алтайском крае, а также за рубежом — в Турции и Грузии. Кроме того, ему принадлежит 49 дорогостоящих автомобилей на общую сумму более 300 миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что Фролов регистрировал имущество на родственников и доверенных лиц для того, чтобы уйти от его декларирования. Таким образом, он оформил на жену 29 объектов. Среди них двое апартаментов в Грузии стоимостью 54 тысячи долларов США и 71 тысяча долларов США и квартира в Турции стоимостью 195 тысяч евро.

Ранее о полумиллиардном состоянии чиновника рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.