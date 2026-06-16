Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российской стороны о проведении переговоров в Москве. После встречи с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 политик предложил свои варианты стран для проведения дипломатического диалога.
Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке
Прежде в Кремле неоднократно предлагали украинскому политику посетить российскую столицу для личной встречи с президентом. Помощник главы государства Юрий Ушаков подчеркнул, что, если Зеленский хочет говорить с российским коллегой лично, «пусть приезжает в Москву». Такую же позицию Москвы выражал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Саммит «Большой семерки» проходит 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции. Кроме президентов и делегаций Украины и США, в нем принимают участие главы Франции, Великобритании, Италии, Канады, ФРГ и Японии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.
Встреча с Зеленским должна была изменить мнение Трампа насчет переговоров
Лидеры стран G7 рассчитывали изменить мнение Трампа о переговорах с Россией, организовав ему встречу с украинским главой.
При этом в рамках встречи двух политиков поднимался не только вопрос мирного урегулирования конфликта, но и темы военного обеспечения и экономики. После разговора Зеленский поблагодарил американского коллегу и назвал основные направления, на которых сосредоточится Украина.
Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию
Также стало известно, что в рамках саммита Зеленский предлагал провести встречу и с российским президентом. Однако в Кремле подчеркнули, что Путин не получал приглашение на мероприятие.
Зеленский назвал «крайний срок» для переговоров с Россией
Говоря о переговорах с российской стороной, глава Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что встреча должна состояться до наступления холодов.
«Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», — сделал акцент Зеленский
Политик отметил, что прошедшая зима стала испытанием для Украины, поскольку из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны были выведены из строя отопительные системы во многих городах. Он подчеркнул, что уже сейчас готов встретиться с Путиным в обусловленные временные рамки.