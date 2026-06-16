Зеленский и Трамп встретились в Европе. Президенты сделали заявления о конфликте на Украине и переговорах с Россией

Зеленский отказался от предложения Кремля о переговорах в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российской стороны о проведении переговоров в Москве. После встречи с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 политик предложил свои варианты стран для проведения дипломатического диалога.

Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке Владимир Зеленский президент Украины

Прежде в Кремле неоднократно предлагали украинскому политику посетить российскую столицу для личной встречи с президентом. Помощник главы государства Юрий Ушаков подчеркнул, что, если Зеленский хочет говорить с российским коллегой лично, «пусть приезжает в Москву». Такую же позицию Москвы выражал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Саммит «Большой семерки» проходит 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции. Кроме президентов и делегаций Украины и США, в нем принимают участие главы Франции, Великобритании, Италии, Канады, ФРГ и Японии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.

Фото: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

Встреча с Зеленским должна была изменить мнение Трампа насчет переговоров

Лидеры стран G7 рассчитывали изменить мнение Трампа о переговорах с Россией, организовав ему встречу с украинским главой.

При этом в рамках встречи двух политиков поднимался не только вопрос мирного урегулирования конфликта, но и темы военного обеспечения и экономики. После разговора Зеленский поблагодарил американского коллегу и назвал основные направления, на которых сосредоточится Украина.

Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию Владимир Зеленский президент Украины

Также стало известно, что в рамках саммита Зеленский предлагал провести встречу и с российским президентом. Однако в Кремле подчеркнули, что Путин не получал приглашение на мероприятие.

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Зеленский назвал «крайний срок» для переговоров с Россией

Говоря о переговорах с российской стороной, глава Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что встреча должна состояться до наступления холодов.

«Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», — сделал акцент Зеленский

Политик отметил, что прошедшая зима стала испытанием для Украины, поскольку из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны были выведены из строя отопительные системы во многих городах. Он подчеркнул, что уже сейчас готов встретиться с Путиным в обусловленные временные рамки.