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22:33, 4 июня 2026Россия

Песков предложил Зеленскому приехать в Москву

Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет поговорить
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент приехать в Москву, если желает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Президент Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — заявил чиновник. Так он прокомментировал открытое письмо украинского лидера, в котором он предлагает Путину встретиться и завершить конфликт.

В письме Зеленский заявил, что предполагаемая встреча с Путиным могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.

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