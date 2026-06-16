Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 16 июня 2026Бывший СССР

Зеленский ответил на приглашение в Москву для переговоров

Зеленский отклонил предложение Кремля о переговорах в Москве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСаммит G7

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке», — добавил Зеленский.

Ранее украинский лидер предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине в присутствии коллег из США и ЕС.

16 июня в Кремле отреагировали на данное предложение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала приглашения на саммит G7 по официальным каналам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

    Трамп допустил возобновление санкций против российской нефти

    Начальник зарубежной авиакомпании сократит себе зарплату из-за пьяной стюардессы

    Россиянка прогулялась по Москве и сняла замену бежевым тренчам из мемов

    Популярный блогер рассказал о желании «на фиг сваливать» из России в определенный период

    Расследование дела в отношении главреда Baza завершено

    Россиянам дали советы по путешествиям с ребенком

    Раскрыта эффективность российского глушителя связи Starlink

    Влияние американо-иранского соглашения на рынок зерна оценили

    Стало известно о привлечении срочников к отражению атак ВСУ в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok