Помощник Путина предложил Зеленскому приехать в Москву

Ушаков: Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, пусть приезжает в Москву

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

«Если же (...) [Зеленский] будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может в любой момент приехать в Москву, если желает поговорить с Путиным. Так он прокомментировал открытое письмо украинского лидера, в котором тот предложил российскому коллеге встретиться и завершить конфликт.

Зеленский опубликовал открытое письмо Путину 4 июня. В нем он заявил, что предполагаемая встреча могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.