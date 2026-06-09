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06:25, 9 июня 2026Мир

«Неуклюжая провокация». Небензя оценил письмо Зеленского Путину и указал на ошибку Киева

Небензя: Зеленскому стоило отменить запрет на переговоры с Россией до письма Путину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину неумелой провокацией. Об этом он высказался в ходе заседания Совбеза организации.

По его словам, обращение призвано «закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры» по урегулированию конфликта. Постпред РФ также указал на ошибку Киева.

Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России

Василий Небензяпостоянный представитель России при ООН

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.

Небензя объяснил невозможность переговоров с Украиной «хамством» Киева

Дипломат подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, а не к «имитации переговоров и спектаклям на публику». «До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится», — отметил он. Небензя подчеркнул, что пока киевские власти в полной мере не осознают ошибочность своего курса, Россия будет достигать поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.

Американский дипломат в отставке Час Фриман отметил, что Зеленский допустил ошибку, позволив себе хамское обращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Он подчеркнул, что по сути это письмо было скорее пиар-акцией, и неудивительно, что президент России его отверг.

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Ранее Владимир Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ. По словам российского президента, послание содержит очевидные «элементы хамства». Он раскритиковал выбранный главой Украины способ общения, а также заметил, что в условиях текущего конфликта не стоило переходить к публичной дискуссии. Глава государства добавил, что пока не видит смысла в прямых переговорах.

Небензя заявил о превращении Украины в расходный материал

Постпред РФ при ООН также заявил, что Владимир Зеленский превратил страну в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада. По его словам, финансирующий Киев «коллективный Запад» несет не меньшую, а, возможно, даже большую ответственность за происходящее.

До этого Небензя заявил, что на Украине нет политических сил, способных прекратить использование украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы. Он обвинил Евросоюз в использовании украинцев в своих интересах и добавил, что на Украине нет «здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу».

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