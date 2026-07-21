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07:50, 21 июля 2026Экономика

В России предложили ограничить подросткам доступ к электронным кошелькам

ЦБ предложил запретить подросткам оформлять электронные кошельки для борьбы с дропперами
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Центральный банк России (ЦБ РФ) предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки. Ограничить доступ подростков к цифровым сервисам без согласия родителей, усыновителей или попечителей хотят ради борьбы с кибермошенниками и дропперами, сообщает газета «Известия».

Инициатива по запрету для подростков оформлять электронные средства платежа (ЭСП) входит в проект третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0»).

«Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц, дропов», — пояснили в регуляторе.

Новая мера коснется небанковских электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов. Она призвана не допустить вовлечение подростков в схемы дропперства: оформление кошелька на несовершеннолетнего для приема и обналичивания похищенных средств. Также она снизит риски участия детей в азартных играх, бесконтрольных микроплатежей и доступа мошенников к деньгам семьи через ребенка.

Ранее сообщалось, что российские банки начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкомат. После этого клиенту звонят с просьбой подтвердить действие. Если подтверждение получено, его просят подождать пять минут и повторить запрос.

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