Экономика
08:42, 31 декабря 2025Экономика

В России начали блокировать снятие крупной суммы в банкомате

Марина Совина
Фото: Reuters

Банки в России начали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат и блокировать операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

При снятии крупных сумм денег через банкомат операцию блокируют, после чего россиянину звонят с просьбой подтвердить действие. Если банк получает подтверждение от клиента, его просят обналичить средства через пять минут.

Уже при повторном запросе россиянин получает нужную ему сумму наличных.

Ранее сообщалось, что отечественным банкам разрешили ограничивать выдачу наличных. Изменения коснулись закона № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года и стали действовать с начала осени. Ожидается, что мера поможет защитить россиян от мошенников.

