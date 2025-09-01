Экономика
Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские банки теперь перед выдачей наличных обязаны провести проверку — нет ли «признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента». Об этом говорится в законе № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, соответствующий пункт вступил в силу с 1 сентября.

Если операция покажется банкам подозрительной, им разрешат устанавливать лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей в сутки.

Подчеркивается, что мера призвана защитить россиян от мошенников.

В России с 1 сентября заработал период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Отныне, если человек решил получить кредит или заем на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, то эти деньги можно будет получить лишь через четыре часа после подписания соответствующего договора.

