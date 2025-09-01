Экономика
Банк России изменил условия выдачи потребительских кредитов

Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В России с 1 сентября заработал период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Об этом сообщил Telegram-канал Банка России.
 
Отныне, если человек решил получить кредит или заем на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, то эти деньги можно будет получить лишь через четыре часа после подписания соответствующего договора. Если же речь идет о ссуде более чем на 200 тысяч, тогда придется подождать двое суток. Регулятор подчеркнул, что пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег.

Предполагается, что новые правила помогут защитить людей от оформления кредитов под влиянием мошенников.
 
ЦБ также проинформировал, что период охлаждения не будет действовать для займов до 50 тысяч рублей, а также для кредитов на покупку жилья, автомобиля или оплату образования.

По мнению вице-президента Ассоциации российских банков (АРБ) Олега Скворцова, несмотря на то, что законопроект о периоде охлаждения предполагает защиту граждан, недовольные все равно появятся. Впрочем, он уверен, что новые меры действительно сработают, хотя банки будут работать с повышенной нагрузкой.

    Все новости