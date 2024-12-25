Названы риски введения периода охлаждения при выдаче кредитов

Россиян предупредили о нагрузке на банки в период охлаждения при выдаче кредитов

Законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредитов направлен на заботу о гражданах, но недовольные им все равно найдутся. В ряде случаев банкам придется работать в ручном режиме, предупредил в разговоре с НСН вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов.

При этом мера, по его словам, будет действительно эффективной: временной лаг даст гражданам, оказавшимся под воздействием мошенников, время одуматься. Для банков это, напротив, обернется повышенной нагрузкой: им не придется отслеживать каждый такой платеж, но нужно будет реагировать на обращения, менять настройки. В особо срочных случаях — способствовать проведению операцию в ручном формате, подчеркнул Скворцов.

Все это потребует дополнительных затрат, убежден собеседник издания. Однако предложенная мера должна оказаться эффективной в борьбе с мошенниками, поэтому населению стоит отнестись с пониманием к удлинению процессов, предупредил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о скором рассмотрении в приоритетном порядке законопроекта о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов. Он будет направлен на защиту доверчивых граждан от мошенников, заставляющих людей брать кредиты на крупные суммы. Для сумм от 50 до 200 тысяч он будет длиться четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — двое суток. В указанный интервал финансовые операции будут поставлены на паузу.