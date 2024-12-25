Госдума рассмотрит законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредитов

Володин: законопроект о периоде охлаждения рассмотрят в приоритетном порядке

Законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредитов Государственная дума рассмотрит в приоритетном порядке. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в большинстве случаев мошенники под разными предлогами вынуждают доверчивых жителей РФ брать кредиты на внушительные суммы. Есть сведения, что в 2024 году через такие схемы было украдено 250 миллиардов рублей.

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита "период охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей», — объяснил Володин.

Спикер пояснил, что за это время россияне успеют тщательнее проанализировать необходимость кредитования, оценить свою платежеспособность, проконсультироваться с родными и близкими, а если возникнут подозрения — обратятся в полицию.

«Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке», — заверил Володин.

Ранее, президент России Владимир Путин назвал зашкаливающими объемы хищений денежных средств у россиян телефонными мошенниками. По его словам, такое положение дел вызывает тревогу. Глава государства призвал банки тщательнее проверять платежеспособность потенциального заемщика перед одобрением заявки.