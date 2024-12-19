Путин оценил объемы хищений у россиян телефонными мошенниками

Путин назвал «зашкаливающими» объемы хищений у россиян телефонными мошенниками

Объемы хищений денежных средств у россиян телефонными мошенниками являются зашкаливающими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Проблема телефонного мошенничества в последнее время приобрела серьезные масштабы, отметил глава государства. Рост объемов хищений денежных средств россиян злоумышленниками вызывает тревогу, посетовал Путин.

Он добавил, что российские банки должны более тщательно проверять платежеспособность потенциального заемщика перед одобрением заявки. Выдавать кредиты без обеспечения, по его мнению, является недопустимым. «Нужно ввести уголовное наказание за подобные действия», — отметил Путин.

В качестве еще одной меры борьбы с телефонными мошенниками глава государства предложил ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов от 50 тысяч рублей. Путин также рекомендовал гражданам класть трубку, как только увидят незнакомый номер телефона на экране.

С 25 июля руководство Центробанка (ЦБ) обязало российские банки блокировать денежные переводы, если перед их совершением человек долго разговаривал по телефону или получал подозрительные СМС-сообщения. Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность общения с абонентами с неизвестными для него номерами. Как считают в регуляторе, такие меры должны снизить объем хищений злоумышленниками.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии преступлений телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.