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10:09, 12 июля 2024Экономика

В России решили по-новому бороться с мошенниками. Банк остановит перевод, если клиент до этого долго говорил по телефону

ЦБ: банки будут блокировать переводы клиента при подозрительных СМС или звонках

Фото: Ivanko80 / Shutterstock / Fotodom

Российские банки с 25 июля начнут блокировать денежные переводы, если перед совершением операции клиент получил подозрительные звонки или СМС-сообщения. Об этом кредитным организациям будут сообщать операторы сотовой связи, рассказал представитель Центрального банка (ЦБ) России.

Отмечается, что это еще один способ борьбы с телефонными мошенниками. Однако применять его будут не все банки, а только те, которые заключили договоры с операторами об обмене данными.

Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств. О подозрительных СМС будет свидетельствовать нетипичное для клиента банка увеличение количества сообщений, которые он получает с новых абонентских номеров или от новых адресатов

представитель ЦБ

Ранее ЦБ назвал новые признаки телефонного мошенника

В июле ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу с 25 июля.

Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Кроме того, не так просто станет перевести деньги человеку, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

15,8 миллиарда рублей
похитили мошенники у клиентов российских банков в 2023 году

В этом же перечне пункт о подозрительных СМС и звонках. В Центробанке пояснили, что поводом для блокировки переводов станет информация от операторов связи о «нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах».

До этого ЦБ также обязал банки приостанавливать переводы средств, «если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения)».

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ранее телефонные мошенники развели москвича на 60 миллионов рублей

Ранее в Москве телефонные мошенники обманули местного жителя и за месяц выманили у него почти 60 миллионов рублей.

Аферисты позвонили мужчине в одном из мессенджеров и представились сначала коллегой по работе, а затем правоохранителями и сотрудниками финмониторинга и сообщили ему, что якобы от его имени некто совершает мошеннические операции и для того, чтобы пресечь это, мужчина должен перевести деньги на определенные счета.

В итоге пострадавший перевел на указанные мошенниками счета более 59,9 миллиона рублей. Для этого москвичу пришлось брать деньги в долг и оформлять кредит.

Удалось телефонным аферистам развести даже экс-прокурора. Сообщалось, что в Москве бывший начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры города продал автомобиль марки Audi Q7 и отдал мошенникам вырученные за него деньги и все накопления в размере 20 миллионов рублей. Чтобы этого добиться, мошенники во время телефонных разговоров представлялись ему сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и Мосэнерго и рассказывали, что его накопительные счета находятся под угрозой и все деньги нужно срочно перевести на якобы безопасный счет.

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      Анастасия Яланская
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