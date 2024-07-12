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02:46, 12 июля 2024Экономика

В ЦБ рассказали про блокировки переводов в случае подозрительных звонков перед операцией

ЦБ: перед блокировкой переводов будут учитываться подозрительные звонки

Фото: Unsplash

В ЦБ дали разъяснения тому, каким образом банки будут блокировать переводы, которые выглядят как попытки мошенников украсть деньги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организацию.

С 25 июня банки должны будут блокировать переводы, если сотовые операторы передали информацию о подозрительных звонках или СМС перед совершением перевода. Кредитные организации учтут информацию от сотовых операторов, если такой обмен предусмотрен в соглашении между оператором связи и банком.

По словам представителя ЦБ, для оценки потенциального мошенничества будет учитываться частота и продолжительность телефонных переговоров, а также нетипичное дли клиента банка увеличение количества сообщений, получаемых с новых адресатов.

Ранее эксперты заявили, что новые правила, обязывающие банки проверять денежные переводы и возвращать похищенные суммы, усложнят мошенникам жизнь. Кроме того, предусмотрен двухдневный период охлаждения, когда банк не станет переводить деньги на сомнительный счет. Клиенту сообщат о подозрительной операции. Сторонники такой меры считают, что это даст гражданину время одуматься и не подтверждать перевод.

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      Сергей Грехов
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