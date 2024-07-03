В возможности вернуть украденные мошенниками деньги усомнились

«Известия»: закон о проверке переводов усложнит жизнь банковским мошенникам

Новые правила, обязывающие банки проверять денежные переводы и возвращать украденные деньги, могут усложнить мошенникам жизнь, но не стоит преувеличивать эффективность этого механизма. Об этом заявили эксперты, комментируя «Известиям» закон, который должен заработать в июле 2024 года.

Его нормы предполагают, что если банк допустил перевод денег на счет, который находится в специальной базе Центробанка РФ, то в течение 30 дней с момента получения заявления от пострадавшего украденная сумма должна быть возвращена. Еще одно новшество — двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не станет переводить деньги на сомнительный счет, а клиента уведомят о подозрительной операции. Предполагается, что за это время гражданин, осаждаемый злоумышленниками (их еще называют дропперами), придет в себя и не будет подтверждать перевод.

Как отметила заместитель начальника юридического управления ПАО «РосДорБанк» Юлия Деринг, закон обяжет банки проверять, добровольно ли человек согласился на ту или иную транзакцию. Оценивать добровольность будут, опираясь на разработанные Банком России базы данных. По словам юриста, эксперта по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгении Бондар, изучать операцию будет не только банк плательщика, но и банк получателя.

Впрочем, как отмечают специалисты, может случиться так, что счета мошенника не будет в базе ЦБ, и это позволит ему какое-то время продолжать противозаконную деятельность. Кроме того, со временем дропперы научатся обходить новые препятствия. Например, как отметила Деринг, они будут открывать новые счета на лиц, которых нет в базе данных Банка России.

Поэтому, как отметил член правления ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский, большое значение имеет оперативность, с которой ЦБ РФ будет реагировать на меняющуюся ситуацию. Его инструменты должны оставаться адекватными схемам, которые используют мошенники. Альтовский напомнил, что закон обязывает банки переспросить клиента, желает ли он совершить подозрительный перевод осознанно и добровольно. Полученное подтверждение снимает с банка всю ответственность. Ситуацию усложняет то, что порой люди настаивают на переводе средств дропперам, даже если сотрудник банка отговаривает их.

Поэтому юристы предлагают дополнить закон нормой, которая даст возможность россиянам сообщать о подозрительных номерах напрямую в ЦБ РФ, который приостановит переводы «на период расследования».

По словам заместителя правовой дирекции МОО «МАМ» при Торгово-промышленной палате РФ Дана Гайнанова, признавать действия мошенническими могут только правоохранительные органы. А на это могут уйти месяцы, а то и годы. Это дает мошенникам слишком много времени.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в 2023 году в стране зафиксировали около 670 тысяч киберпреступлений. Потерпевшими стали порядка 113 тысяч пенсионеров.

По информации Банка России, в 2023 году кибермошенники смогли похитить у клиентов российских банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2022 году, когда было похищено 14,2 миллиарда.