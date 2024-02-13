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17:57, 13 февраля 2024Экономика

Кибермошенники похитили у россиян рекордную сумму

ЦБ: кибермошенники украли у россиян рекордные 15,8 миллиарда рублей в 2023 году

Фото: Unsplash

По итогам 2023 года кибермошенникам удалось похитить у клиентов российских банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. О резкой активизации злоумышленников на финансовом рынке сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году. Тогда мошенникам удалось украсть у россиян 14,2 миллиарда рублей. Таким образом, за год показатель увеличился на 1,6 миллиарда.

При этом за 12 месяцев банки сумели предотвратить хищения у своих клиентов на общую сумму 5,8 триллиона рублей, уточнили в ЦБ. Несмотря на это, число успешных операций злоумышленников выросло на 33 процента в сравнении с показателем 2022 года и составило 1,17 миллиона. В результате суммарные потери клиентов банков за год увеличились на 11,5 процента.

Активизация мошенников на российском финансовом рынке наблюдалась на протяжении всего года. Ранее заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев заявил, что только за январь-сентябрь финансовым организациям удалось предотвратить более 20 миллионов атак злоумышленников и хищения на сумму 3,3 триллиона рублей (результативность защиты составила около 98 процентов). Таким образом, в октябре-декабре банки не позволили украсть мошенникам еще 2,5 триллиона.

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      Анатолий Акулов
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