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11:37, 31 января 2024Экономика

В ЦБ раскрыли объем предотвращенных хищений у россиян

Зампред ЦБ Зубарев: банки предотвратили хищение 3,3 трлн рублей у россиян

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

За девять месяцев 2023 года российским банкам удалось предотвратить хищения у клиентов на общую сумму в 3,3 триллиона рублей. За это время финансовыми организациями были отбиты более 20 миллионов попыток украсть денежные средства, заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев. Его слова приводит газета «Известия».

Он уточнил, что результативность защитных систем от мошеннических списаний оказалась на высоком уровне и составила около 98 процентов. Несмотря на это, мошенникам удалось за этот период украсть у клиентов российских банков в общей сложности почти 11,8 миллиарда рублей. Полную статистику за весь 2023 год в ЦБ раскроют позже, заявил Зубарев.

Он заверил, что в ЦБ ужесточат требования к качеству работы антифрод-систем финансовых организаций. Главной задачей подобных систем является предотвращение подозрительных операций. Однако уже к настоящему времени в этом направлении наметилась положительная динамика. «Мы видим положительный тренд снижения доли мошеннических операций в общем объеме переводов», — заключил Зубарев.

Ранее зампред ЦБ заявил, что с 25 июля 2024 года российские банки начнут возмещать украденные мошенниками денежные средства россиян. Претендовать на компенсацию граждане смогут в случае подтверждения некачественной работы антифрод-систем финансовых организаций.

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      Анатолий Акулов
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