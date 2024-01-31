Россияне смогут вернуть похищенные мошенниками деньги при одном условии

ЦБ: банки возместят украденные деньги в случае плохой работы антифрод-системы

С 25 июля 2024 года российские банки начнут возмещать украденные мошенниками денежные средства россиян в случае некачественной работы антифрод-системы, главной задачей которой служит предотвращение подозрительных транзакций. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев. Его слова приводит газета «Известия».

Он уточнил, что новый закон ужесточит требования к банкам в борьбе с финансовыми злоумышленниками. Их реквизиты хранятся в базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента». «По новому закону им придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами», — заявил Зубарев.

Если антифрод-система банка сработает плохо и позволит перевести денежные средства мошенникам, у клиента появится возможность претендовать на компенсацию украденной суммы, заключил зампред Центробанка.

Ранее Зубарев предупредил россиян об изменении тактики телефонных мошенников. Он уточнил, что за последние несколько месяцев злоумышленники стали активнее прибегать к персонификации данных потенциальных жертв, подделывая голоса родных или близких, а также создавая фейковые аккаунты их работодателей. После этого мошенники связываются по телефону с жертвами и обманывают их по стандартной схеме.