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16:30, 11 июня 2024Спорт

Бывшая чемпионка UFC сравнила популярность Нурмагомедова и Махачева в США

Экс-чемпионка UFC Сайборг заявила, что Махачева не знают в США
Крис Сайборг

Крис Сайборг. Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports / Reuters

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Сайборг сравнила популярность россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в США. Об этом она рассказала в разговоре с Джеймсом Линчем, запись которого доступна на ее YouTube-канале.

Сайборг заявила, что Махачева в США до сих пор знают не очень хорошо, поэтому для повышения популярности ему важно проводить поединки с такими соперниками, как Дастин Порье. «Мы знаем Хабиба, потому что он дрался с Конором Макгрегором. Надеюсь, теперь Ислам начнет драться с большими звездами, чтобы повысить узнаваемость», — заключила она.

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2 июня Махачев победил американца Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. 32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.

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