Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой возглавил турнир UFC 302, проходивший в Ньюарке (США). Махачев одержал победу удушающим приемом в пятом раунде. Россиянин третий раз защитил титул чемпиона UFC.

30 мая Махачев признался, что хочет завоевать два чемпионских пояса UFC. По словам российского спортсмена, он может подняться в весе и перейти в полусреднюю категорию. «Я могу стать чемпионом в двух дивизионах, и я жду этого шанса», — отметил он.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении. 35-летний Порье проиграл девятый бой в ММА, в его активе 30 побед. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.