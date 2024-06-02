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08:14, 2 июня 2024Спорт

Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой возглавил турнир UFC 302, проходивший в Ньюарке (США). Махачев одержал победу удушающим приемом в пятом раунде. Россиянин третий раз защитил титул чемпиона UFC.

30 мая Махачев признался, что хочет завоевать два чемпионских пояса UFC. По словам российского спортсмена, он может подняться в весе и перейти в полусреднюю категорию. «Я могу стать чемпионом в двух дивизионах, и я жду этого шанса», — отметил он.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении. 35-летний Порье проиграл девятый бой в ММА, в его активе 30 побед. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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      Андрей Стрельцов
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