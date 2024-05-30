Махачев заявил о желании завоевать два чемпионских пояса UFC

Россиянин Ислам Махачев заявил, что может стать чемпионом UFC в двух дивизионах

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил о желании завоевать два чемпионских пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Запись пресс-конференции перед поединком с американцем Дастином Порье доступна на YouTube-канале TheMacLife.

Махачев рассказал, что рассмотрит вариант перехода в полусреднюю весовую категорию. «Я могу стать чемпионом в двух дивизионах, и я жду этого шанса», — отметил он.

Махачев и Порье встретятся в главном бою турнира UFC 302 в США 1 июня. Российский боец в случае победы защитит чемпионский пояс в третий раз и повторит рекорд Нурмагомедова по числу защит титула для легкой весовой категории.

32-летний Махачев провел 26 боев в профессиональной карьере, уступив лишь в одном из них. Всего на его счету 25 побед, 16 из которых — досрочные. 35-летний Порье одержал 30 побед и потерпел 8 поражений. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.