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09:11, 31 января 2024Экономика

Россиян предупредили об изменении тактики телефонных мошенников

Зампред ЦБ Зубарев: персонификация атак телефонных мошенников стала трендом

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

За последние несколько месяцев телефонные мошенники стали менять тактику обмана потенциальных жертв. Злоумышленники активно прибегают к персонификации и подделывают голоса родных или близких жертвы, заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев. Его слова приводит газета «Известия».

Он уточнил, что за последнее время телефонные мошенники стали чаще прибегать к предварительному изучению потенциальной жертвы. Речь идет в том числе о просмотре профиля в социальных сетях, круга друзей, места работы. Кроме того, злоумышленники стали интересоваться материальным положением жертвы и оценивать, на какую сумму человек может оформить кредит.

После этого под характеристики жертвы разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий, добавил Зубарев. Например, мошенники могут создать поддельные Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва, а также создавать голосовые сообщения от имени родственников или близких человека. «Уже после этого с жертвой связываются по телефону и обманывают по стандартной схеме», — заключил Зубарев.

О росте числа хакерских атак с использованием фейковых рассылок сообщений в мессенджерах от имени топ-менеджеров различных компаний ранее предупреждал россиян начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко. По его словам, только с октября по январь число таких мошеннических рассылок в России увеличилось в 10-15 раз.

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      Анатолий Акулов
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