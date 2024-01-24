Россиян предупредили о мошенничестве от лица руководителей компаний

IT-эксперт Коробченко: число фейковых рассылок от имени топ-менеджеров выросло

Хакеры стали чаще организовывать фейковые рассылки сообщений в мессенджерах от имени топ-менеджеров различных компаний. Об этом россиян предупредил начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко, передает РБК.

IT-эксперт рассказал, что с октября по январь число таких мошеннических рассылок выросло в 10-15 раз. Суть этой схемы, которая получила название FakeBoss («Поддельный руководитель») заключается в том, что злоумышленники пишут сотрудникам крупных компаний с аккаунта, в котором использованы имя и фотография кого-то из топ-менеджеров организации. Затем они пытаются выманить у сотрудника чувствительную информацию или деньги.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что иногда мошенники звонят работникам, сбрасывают звонок, а затем присылают сообщение якобы от коллеги или руководителя, в котором жалуются на качество связи. После этого они отправляют фейковое голосовое сообщение с просьбой перевести деньги.

Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина добавила, что нередко злоумышленники отправляют фишинговые письма, связанные с отпуском, инструкциями по работе, заявлениями, зарплатными листами. Эксперт посоветовала внимательно проверять отправителя, в том числе смотреть на адрес, с которого пришло сообщение, а также уточнять у коллег, получали ли они подобные письма.

Директор центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин отметил, что злоумышленников может выдавать неграмотная речь. «Это свидетельствует о массовости атаки с использованием большого числа низкоквалифицированных операторов», — пояснил он. При этом он добавила, что такие рассылки стали самыми массовыми из всех, которые фиксировали эксперты.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что число фишинговых ссылок в 2023 году выросло в пять раз. При этом хакеры и мошенники начали охотиться преимущественно за аккаунтами россиян в мессенджерах.