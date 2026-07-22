ВСУ ударили по объектам «Мираторга» в российском регионе

Ковальчук: ВСУ ударили по объектам «Мираторга» в Брянской области, есть раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по объектам компании «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Есть раненые, об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского приграничного региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

По данным Ковальчука, пострадал охранник предприятия. Кроме того, в Климовском районе беспилотник ВСУ атаковал кормовоз во время разгрузки — водитель не пострадал.

На одном из объектов «Мираторга» из‑за обстрела были повреждены несколько производственных корпусов.

А в Погарском районе Брянской области ранения получил местный житель. Всех пострадавших госпитализировали. За сутки над территорией региона сбиты 63 украинских дрона, уточнил Ковальчук.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 22 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 242 украинских беспилотника в российских регионах. Налетам подверглись Ставропольский и Краснодарский края, а также Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.

