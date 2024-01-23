Хакеры начали охотиться за аккаунтами россиян в мессенджерах

«Лаборатория Касперского»: число фишинговых ссылок в 2023 году выросло в 5 раз

Россиян в 2023 году стали чаще заманивать на фишинговые и скам-сайты. Об этом «Ленте.ру» сообщили специалисты «Лаборатории Касперского», отметившие, что число заблокированных вредоносных ссылок в доменной зоне .ru в 2023 году было в пять раз больше, чем в 2022-м.

При этом хакеры и мошенники начали охотиться преимущественно за аккаунтами россиян в мессенджерах. Перехватив контроль над ними, злоумышленники нередко используют учетные записи для многоступенчатых схем телефонного мошенничества, а также начинают атаковать людей из списка контактов жертвы.

«Сегодня мы не видим предпосылок к тому, чтобы объемы фишинга и скама в ближайшее время снизились. Наоборот, злоумышленники продолжают развивать свои тактики и разрабатывать многоступенчатые схемы выманивания данных, например, ссылаться на сферу деятельности жертвы», — констатировал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Эксперты отметили, что киберпреступники стараются усложнять такие атаки. В частности, они могут начинаться с фальшивых голосовых сообщений в мессенджерах, отправленных от имени знакомых или коллег потенциальной жертвы.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предсказали, что в 2024 году хакеры будут активнее распространять вредоносное программное обеспечение через рекламу в поисковых системах.