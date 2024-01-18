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19:51, 18 января 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасной рекламе в поисковиках

«Лаборатория Касперского»: в рекламе в поисковиках есть ссылки на опасные сайты

Фото: Globallookpress.com

В 2024 году злоумышленники будут активнее использовать один из популярных методов мошенничества: они распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) через рекламу в поисковых системах. Об этом россиян предупредили аналитики «Лаборатории Касперского», перечислившие также другие основные тренды в даркнете на ближайшие 12 месяцев.

«Злоумышленники будут распространять вредоносное ПО не только через фишинговые письма, но и через рекламу в популярных поисковых системах, чтобы обеспечить своим страницам верхние позиции в результатах поиска. Продавцы таких услуг, скорее всего, активизируются на теневом рынке», — предположили в компании.

Кроме того, по данным специалистов, увеличится спрос на криптодрейнеры — особый вид вредоносов, который после заражения позволяет быстро в автоматическом режиме похищать деньги с криптовалютных кошельков жертв. В «Лаборатории Касперского» полагают, что это приведет к увеличению количества разработок в этом направлении в теневом сегменте интернета.

Наконец, третий важный тренд — появление нового программного обеспечения, позволяющего вредоносному ПО обходить системы защиты, установленные на устройствах пользователей и оставаться для незамеченными для них в дальнейшем. Помимо этого, на цифровых черных рынках получат развитие инструменты, которые усложняют отслеживание потоков цифровых валют.

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      Вениамин Лыков
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