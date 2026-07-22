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Силовые структуры
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11:39, 22 июля 2026Силовые структуры

Появилось видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой в метро

В Петербурге показали видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой в метро
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Петербурге показали в видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой в метро. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах с камер наблюдения метрополитена сотрудники охраны останавливают мужчину для проверки его рюкзака специальным оборудованием. После сканирования содержимого проводят задержание и отвозят его в отдел.

Задержанный рассказал, что в декабре 2025 года вступил в контакт с украинскими спецслужбами. От них он получал задания на разведку определенных автомобилей и зданий на территории города, после чего куратор приказал ему забрать из тайника объект и установить под днище одной из машин, за которой он ранее вел наблюдение.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга задержали готовившего теракт против сотрудника ОПК украинского агента.

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