Появилось видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой в метро

В Петербурге показали видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой в метро

В Петербурге показали в видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой в метро. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах с камер наблюдения метрополитена сотрудники охраны останавливают мужчину для проверки его рюкзака специальным оборудованием. После сканирования содержимого проводят задержание и отвозят его в отдел.

Задержанный рассказал, что в декабре 2025 года вступил в контакт с украинскими спецслужбами. От них он получал задания на разведку определенных автомобилей и зданий на территории города, после чего куратор приказал ему забрать из тайника объект и установить под днище одной из машин, за которой он ранее вел наблюдение.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга задержали готовившего теракт против сотрудника ОПК украинского агента.

